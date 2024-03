Campanha “2 Rodas: Agarre-se à Vida” arranca esta terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam na terça-feira, dia 19 de março, a Campanha de Segurança Rodoviária “2 Rodas: Agarre-se à Vida”, que decorre até 24 de março, e visa alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, esta é a terceira das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano.

No âmbito da campanha “2 Rodas: Agarre-se à Vida”, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, “com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário”, ficam a cargo da PSP e da GNR.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

• Dia 19 de março, às 15h00: IC2 – Km 176.2 N/S – Condeixa;

• Dia 20 de março, às 09h30: Praça da República – Porto;

• Dia 21 de março, às 07h00: EN14 – Celeirós;

• Dia 22 de março, às 10h00: Rua Principal – S. Domingos de Rana, Cascais.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que “os utilizadores de motociclos e de ciclomotores, quando envolvidos em acidentes rodoviários, têm um risco mais elevado de sofrer consequências graves do que as pessoas que circulam noutros veículos. Este risco deve-se à sua vulnerabilidade por não possuírem a proteção do habitáculo”.

Assinalam ainda que “o uso de capacete de modelo homologado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente” e que “a utilização de outros equipamentos de proteção como luvas, botas, blusão com proteções, calças com proteção CE e airbag, contribuem para reduzir a gravidade das consequências em caso de acidente”.

Em comunicado conjunto, as três entidades reforçam também que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

O PNF de 2024 tem como temas prioritários a velocidade, o álcool, os acessórios de segurança e o telemóvel, tal como o do ano anterior, aos quais se junta “a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor”.