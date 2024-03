Câmara do Porto recusa interrupção do elétrico para construção da Linha Rubi

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou esta segunda-feira que o município não irá aceitar a interrupção da linha do elétrico na marginal ribeirinha, no âmbito da construção da Linha Rubi do metro, "qualquer que seja a consequência".

"Não vamos aceitar qualquer que seja a consequência", afirmou Rui Moreira, durante a reunião do executivo municipal.

O autarca independente, que respondia a uma questão da social-democrata Mariana Macedo sobre os atrasos das obras da Metro do Porto, disse ter tido conhecimento na semana passada de que a empresa "não se conforma com a pretensão da câmara da não interrupção da linha do elétrico".

Segundo Rui Moreira, em causa está a interrupção da linha do elétrico junto ao posto de abastecimento de combustíveis da CEPSA na marginal ribeirinha para a construção de um dos pilares de suporte da nova ponte sobre o rio Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, prevista no projeto da Linha Rubi.

"A frente da obra tem de ser licenciada pela câmara", observou, reforçando que o município não vai aceitar a interrupção do serviço.

Rui Moreira garantiu que esta "não é uma embirração" do município, e disse esperar que a comissão de acompanhamento, criada pela Assembleia Municipal para acompanhar os investimentos da responsabilidade da Metro do Porto e da Infraestruturas de Portugal (IP) com impacto na cidade, verifique isso mesmo.

Criada em 23 de janeiro, a respetiva comissão reúne-se esta segunda-feira pela primeira vez.

O valor global de investimento da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio, incluindo nova ponte sobre o rio Douro) é de 435 milhões, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que será exclusivamente reservada ao Metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Vila Nova de Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e no Porto Campo Alegre e Casa da Música.

A empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026.