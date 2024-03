Aprovada construção de Escola Básica e Secundária de Fernão Ferro

O Ministério da Educação aprovou a construção da Escola Básica dos 2ª e 3ª ciclos e Secundária de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, este equipamento é reivindicado há muito pela Câmara do Seixal e pela população da freguesia de Fernão Ferro.

"Depois de muitos ofícios enviados e diversas diligências efetuadas pela Câmara Municipal do Seixal, depois de vários abaixo-assinados promovidos pela população da freguesia de Fernão Ferro, depois de muitas moções aprovadas na Assembleia Municipal do Seixal, depois de terem sido aprovadas na Assembleia da República várias recomendações ao Governo para a sua construção, finalmente foi aprovada a construção da escola básica dos 2.º e 3.º ciclos e secundária de Fernão Ferro", refere em comunicado o presidente da câmara, Paulo Silva (PCP).

Segundo o autarca, esta escola é fundamental para o desenvolvimento da freguesia de Fernão Ferro, uma freguesia jovem onde não há qualquer escola de 2.º e 3.º ciclo e secundária, o que obriga os jovens a terem de se deslocar para fora da freguesia para estudarem.

A construção do equipamento escolar é, na opinião de Paulo Silva, "essencial para garantir a igualdade de acesso de todos os alunos do concelho a uma educação com qualidade". .

A escola será construída num terreno cedido pela Câmara Municipal do Seixal, que garante que irá iniciar de imediato todos os procedimentos necessários para que a construção se inicie no mais curto prazo.

"Não deixaremos de lutar enquanto a escola não for construída", salienta Paulo Silva no comunicado.