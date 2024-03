Ano de 2024 arranca com mais detenções nos aeroportos portugueses

Só nos primeiros dois meses do ano a PSP já realizou mais detenções nos aeroportos nacionais do que nos últimos dois meses de 2023.

De acordo com dados esta manhã divulgados, relativamente à atuação da Polícia de Segurança Publica no controlo fronteiriço e segurança aeroportuária, entre o dia 1 de janeiro e até ao passado dia 29 de fevereiro foram detidas 44 pessoas contra as 39 detidas na reta final do ano passado.

Dispararam as medidas cautelares aplicadas pela PSP, passaram de 331 para mais de mil, são situações em que as autoridades procedem por exemplo à captura de arguidos procurados, notificam cidadãos de decisões judiciais, aplicam medidas de coração como proibição de saída do país, etc..

No ano passado a PSP controlou mais de 19 milhões de passageiros, destes 143 apresentavam documentos fraudulentos.

Os pedidos de proteção internacional continuam acima da centena, surgem de passageiros que pedem asilo ao nosso país.

Em matéria de segurança aeroportuária a PSP exerce funções em 16 infraestruturas aeroportuárias, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

São dados revelados pela primeira vez pela PSP após a extinção do SEF e a criação da AIMA (Agência para a Integração Migração e Asilo) a 29 de outubro do ano passado.