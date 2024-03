Novas linhas e ajustes à rede da STCP entram em funcionamento na segunda-feira

As novas linhas da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) 404 e 2M começarão a funcionar a partir de segunda-feira, bem como ajustes noutras linhas já existentes como a 300, 301, 9M e 13M.

De acordo com a transportadora, a nova linha 404 (diurna e noturna), entre o polo do Hospital São João e o Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), "surge para assegurar a ligação, em período diurno e noturno, entre estes dois términos, designadamente via Polo Universitário da Asprela e interface do Dragão".

Já a linha de madrugada 2M "retoma o percurso que existia até 2011, permitindo prestar serviço, ao longo da madrugada, em toda a Rua da Boavista e a quase totalidade da Avenida da Boavista, bem como dar cobertura do espaço da Circunvalação, entre a Rotunda AEP e o Hospital S. João, que deixa de ser abrangida pela linha 9M".

Precisamente, a linha 9M terá o seu percurso ajustado, "de modo a promover a ligação direta do centro de Gondomar ao centro da cidade do Porto, via Campanhã (TIC), no horário da madrugada, quando a STCP é a única operadora de transporte de passageiros em operação".

Quanto às linhas 300 e 301, circulares complementares, "efetuam ajustes ao seu percurso em duas áreas", sendo "criada uma mobilidade na envolvente da Igreja da Areosa, densamente habitada, e das faculdades do Polo Universitário da Asprela", que "substitui o trajeto atual entre a Igreja das Antas e o Hospital S. João, que passa a ser assegurado pela nova linha 404".

"No centro do Porto, a linha 300 passa a ligar a Cordoaria à Batalha, aproximando-se do Terminal das Camélias, passando a existir uma ligação direta entre o Hospital de São João e a Batalha, via Av. Fernão de Magalhães", segundo a STCP.

Já a linha 13M "será alvo de uma ligeira alteração de percurso junto à Rotunda AEP, devido à entrada da linha 2M", que passa a efetuar a ligação entre Porto e Matosinhos via Rua do Lidador.

A operação STCP, em funcionamento 24 horas por dia ao longo de todo o ano, passa a contar, a partir de segunda-feira, com 71 linhas de autocarro e três de carro elétrico histórico (a linha 22 encontra-se suspensa devido às obras existentes no centro da cidade do Porto).