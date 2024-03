Mulher cai em poço em Penacova e fica ferida com gravidade

Uma mulher que caiu ao final da manhã deste domingo num poço na localidade de Riba de Baixo, concelho de Penacova, no distrito de Coimbra, sofreu ferimentos graves, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, a mulher, idosa, foi resgatada do poço pelos bombeiros voluntários de Penacova "em estado considerado grave" e transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O alerta para o acidente - que ocorreu em Riba de Baixo, povoação situada cerca de dois quilómetros a leste da sede de concelho, junto à Estrada Nacional (EN) 2 - chegou às autoridades às 12h22, através do número nacional de emergência 112.

No local, no socorro à vítima, estiveram nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penacova, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, que tomou conta da ocorrência.