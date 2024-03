Movimento Climáximo diz que duas apoiantes foram detidas por tirar fotos a ponte

A Lusa contactou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que disse não ter conhecimento do caso, e tentou, sem sucesso, contactar o porta-voz da estrutura policial.

De acordo com a porta-voz da Climáximo, Mariana Rodrigues, citada na nota, foram apreendidos os telemóveis e os sapatos das duas apoiantes do movimento.

O movimento referiu que as duas apoiantes foram, inicialmente, abordadas por uma agente da polícia à paisana, tendo sido depois revistadas e "detidas ilegalmente por "suspeita ao crime de dano"".

Um grupo de apoiantes do movimento Climáximo escreveu hoje a frase "Fechar centrais de gás" na ponte do museu MAAT e atirou tinta vermelha contra a sede da EDP, também em Lisboa.

O coletivo exige o encerramento das centrais de produção de eletricidade através de gás fóssil ainda este ano, através da adaptação da rede elétrica e de "um "mix" energético renovável".

Para isso, conforme defendem, é necessário criar "milhares de novos postos de trabalho público" nas áreas do clima e das energias renováveis.

Nas últimas duas semanas, além do protesto contra a EDP, os ativistas disseram ter estado presentes no Aeroporto de Lisboa, contra a construção de um novo aeroporto, e no Campo de Golfe de Oeiras.

Paralelamente, marcaram presença, em vários momentos, durante a campanha eleitoral, no dia de reflexão e na noite de eleições.

A Lusa contactou a EDP, que não quis comentar o caso.