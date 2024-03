Eleições. Já chegaram quase 300 mil votos de emigrantes por carta

O número de votos de emigrantes nas eleições legislativas de 10 de março aumentou para quase 300 mil, segundo dados recolhidos até sexta-feira pela Administração Eleitoral.

De acordo com o relatório oficial, foram recebidas até sexta-feira 299.322 cartas com votos de eleitores residentes no estrangeiro, que deverão começar a ser contados a partir desta segunda-feira. Estes representam quase 20% dos 1.541.464 eleitores dos dois círculos no estrangeiro -- Europa e Fora da Europa - que optaram por votar via postal.

A estes somam-se mais 5.283 que se inscreveram para votar presencialmente em mais de 100 locais de voto.

A percentagem de votos, a rondar os 20%, é superior aos 14,49% de votos recebidos no mesmo período nas eleições legislativas de janeiro de 2022 e pode decidir o resultado final do ato eleitoral, uma vez que a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) elegeu 79 deputados e o PS 77 na votação de domingo passado.

Só depois de conhecidos os resultados totais, e de ouvir os partidos com representação parlamentar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitará o novo primeiro-ministro.



Nas legislativas, a Aliança Democrática obteve uma vitória tangencial, com 29,5%, com o Chega a ser a terceira força mais votada, com 48 parlamentares, seguindo-se a Iniciativa Liberal (oito mandatos), o BE (cinco), o Livre e a CDU (quatro cada) e o PAN (um).