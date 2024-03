Climáximo pinta sede da EDP de vermelho em dia de meia maratona

Um grupo de ativistas da Climáximo pintou de vermelho a sede da EDP, em Lisboa, durante a madrugada deste domingo, denunciando práticas de "greenwashing" da empresa, escrevendo ainda a frase "Fechar Centrais de Gás" na ponte pedonal de acesso ao museu MAAT.

Em comunicado, e em dia de meia maratona de Lisboa que a EDP patrocina, a Climáximo refere que "a apoderação de espaços culturais e desportivos e a publicidade não apaga a realidade" e que a empresa é a responsável por "prender" Portugal à utilização do gás natural.

"A publicidade e os patrocínios que legitimizam o mercado fóssil em todos os espaços públicos são criminosos. Estas são empresas com planos assassinos, que têm de ser tratadas como tal e travadas", refere o coletivo.

Esta é a sexta ação da Climáximo nas últimas duas semanas, depois de protestos no Aeroporto de Lisboa contra a construção de um novo aeroporto e no Campo de Golfe de Oeiras, com a construção de uma horta comunitária para parar o consumo desnecessário e de luxo.