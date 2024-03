Marinha portuguesa acompanha três navios russos

A Marinha Portuguesa terminou este sábado o acompanhamento no mar de três navios russos, na sua passagem pela Zona Económica Exclusiva do Continente.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, os navios NRP Setúbal, NRP Viana do Castelo e NRP Dragão iniciaram a operação de vigilância sexta-feira, dia 15 de março, aos cargueiros Ursa Major e Sparta IV e do navio-petroleiro Yaz.

Os três navios da federação russa são conhecidos por alegadamente transportarem material utilizado no esforço de guerra russo.