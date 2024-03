Incêndio consome armazém com material de construção civil no concelho de Olhão

Um incêndio consumiu durante a madrugada deste sábado um armazém com material de construção civil situado em Moncarapacho, no concelho de Olhão, sem registo de feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 00:29 para um incêndio num estaleiro de construção civil.

"Ardeu um armazém com material de construção civil, sem registo de feridos", explicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

A ocorrência mobilizou durante a madrugada, até às 07:00, 20 operacionais dos bombeiros e da GNR, com o apoio de 10 veículos.