Greve "histórica" dos jornalistas paralisou totalmente 64 órgãos de comunicação social

A greve dos jornalistas também provocou “fortes constrangimentos” no fluxo noticioso de outros órgãos de comunicação social nacionais generalistas. “Foi o caso da Visão (adesão de 90%), Jornal de Notícias (83%), Público (83%), Expresso (75%), Observador (75%) e Rádio Renascença (38%)”, refere o Sindicato dos Jornalistas.

Na RTP Açores, o Jornal da Tarde e o Notícias do Atlântico foram cancelados; todos os blocos informativos da Antena 1 Açores foram suspensos.

A greve geral de quinta-feira “entrou para a história” da comunicação social em Portugal, com 64 redações “totalmente paralisadas” e constrangimentos noutras dezenas de televisões, rádios e sites, indica o Sindicato dos Jornalistas (SJ).

Registou-se também uma “adesão massiva da imprensa regional”, onde a crise na comunicação social se faz sentir com grande impacto.

Também “quase 20 jornalistas freelancers, um dos segmentos da classe mais vulneráveis, comunicaram ao Sindicato a sua adesão à greve”.

O sindicato refere, em comunicado, que algumas hierarquias “procederam a vários esquemas (ilegais) para reduzir o impacto do protesto nas várias redações”.

“Além de as chefias terem perguntado aos jornalistas se iriam aderir à greve, o que é ilegal, o Sindicato dos Jornalistas tem conhecimento de ter existido aliciamento com horas extraordinárias ou dias de folga extra aos jornalistas que não aderissem à paralisação, recurso a estagiários e a trabalhadores a recibos verdes substituindo jornalistas do quadro em greve, assim como reforço de turnos, entre outros.”

Após a greve geral “histórica” de 14 de março, o Sindicato dos Jornalistas “espera que as direções e administrações tenham finalmente compreendido o descontentamento que grassa entre a classe, passando das palavras aos atos”.

O SJ enumera as reivindicações dos jornalistas:

– Aumentos salariais em 2024 superiores à inflação acumulada desde 2022 e a melhoria substancial da remuneração dos freelancers;

– A garantia de um salário digno à entrada na profissão e de progressão regular na carreira;

– O pagamento de complementos por penosidade, trabalho por turnos e isenção de horário;

– A remuneração por horas extraordinárias, trabalho noturno e em fins de semana e feriados;

– O fim da precariedade generalizada e fraudulenta no sector, pelo recurso abusivo a recibos verdes e contratos a termo;

– O cumprimento escrupuloso das leis do Código de Trabalho, incluindo a garantia do equipamento técnico necessário, em particular para a captação de imagem e som;

– O cumprimento escrupuloso do Contrato Coletivo de Trabalho da imprensa e a generalização da contratação coletiva para o setor audiovisual e da rádio;

– A justa remuneração de quem cumpre o estágio obrigatório para o acesso à profissão;

– Condições humanas e materiais para a produção noticiosa, cumprindo princípios éticos e deontológicos;

– A intervenção do Estado na garantia da sustentabilidade financeira do jornalismo;

– A revisão das estruturas regulatórias da comunicação social e do jornalismo, garantindo a sua atualização e capacidade para salvaguardar a qualidade da informação.