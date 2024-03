Acidente corta IC 19 no sentido Lisboa-Sintra

O Itinerário Complementar (IC) 19 está cortado no sentido Lisboa-Sintra devido a um despiste de um veículo ligeiro que causou dois feridos, adiantou esta sexta-feira à noite à Lusa fonte da proteção civil.

O alerta para o acidente no IC 19 na zona do Cacém, Sintra, distrito de Lisboa, foi dado pelas 23h00 de sexta-feira e a mesma fonte explicou que a via está cortada no sentido Lisboa-Sintra.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa referiu à Lusa, pelas 23h45 de sexta-feira, que o despiste causou duas vítimas ligeiras.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém e da PSP, no total de 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).