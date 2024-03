Temperaturas vão subir e chuva desaparece ao longo do fim de semana

As temperaturas vão melhorar e a chuva deve desaparecer ao longo do fim de semana.

Segundo as indicações do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), depois desta sexta-feira ter máximas abaixo dos 20 graus e chuva por todo o Norte e Centro do país, assim como aviso amarelo no arquipélago dos Açores, o tempo vai melhorar até domingo.

No sábado, só deve chover no Porto, Braga e Vila Real, assim como nos Açores. As primeiras duas cidades devem registar máximas de 20 graus. Já em Lisboa, a temperatura irá até aos 21 graus, enquanto em Faro chegará até aos 23 graus.

No domingo, não deverá haver chuva em território português e os avisos amarelos desaparecem. Por todo o país, as temperaturas máximas podem rondar os 23 graus. Em Santarém, podem-se esperar máximas de 26 graus.