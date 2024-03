Sindicato médico convoca greve na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) emitiu um pré-aviso de greve para o dia 11 de abril de 2024, em todos os estabelecimentos e serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

O pré-aviso de greve incide sobre o trabalho normal e extraordinário, entre as 00h00 e as 24h00.

O pré-aviso foi entregue pelo SIM em protesto contra a falta de resposta às reivindicações do sindicato - por parte da SCML, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - e por melhores condições salariais e laborais.



Em comunicado, o SIM indica que os Médicos da Santa Casa não têm qualquer aumento salarial desde 2018 - ao contrário do que aconteceu com os restantes trabalhadores - o que representa uma perda de 23% do poder de compra nos últimos anos.

O SIM recusa ainda abdicar de cinco medidas: a valorização salarial de 10% em 2024, em 2025 e em 2026, com retroativos a janeiro de 2024; a possibilidade de obter o grau de consultor em procedimento concursal nacional de habilitação e consequente promoção para a categoria de assistente graduado; um sistema que possibilite a progressão remuneratória; condições de trabalho que garantam a segurança dos atos médicos a praticar e privilegiem o real e adequado acompanhamento dos utentes e efetiva formação profissional adequada à qualificação de cada trabalhador médico, que promova o seu desenvolvimento e garanta a necessária atualização adequada a cada especialidade.

A 3 de fevereiro, o SIM já tinha emitido um comunicado no qual denunciava as dificuldades sentidas pelos Médicos nos diversos estabelecimentos e serviços desta Santa Casa.

"Nesta greve são serviços mínimos os mesmos que em cada estabelecimento de saúde se achem disponibilizados durante 24 horas aos domingos e feriados, na data da emissão do aviso prévio, sendo para além desses, a urgência interna, serviços indispensáveis para a dispensa de medicamentos de uso exclusivamente hospitalar e cuidados paliativos em internamento", informa ainda o sindicato no pré-aviso.