Regresso do serviço militar obrigatório? "Não é a discussão mais importante"

Portugal tem um “caminho muito grande a fazer em termos de investimentos de Defesa antes de falarmos da revisão do modelo de serviço militar obrigatório”, afirma a ministra da Defesa, Helena Carreiras, em entrevista à Renascença.



A ministra da Defesa considera que o debate sobre o regresso do serviço militar obrigatório (SMO) não é uma prioridade em Portugal, numa altura de guerra na Ucrânia, de ameaça russa e em que a Dinamarca alargou o SMO às mulheres.

“Eu diria que há vários outros instrumentos, como esta aposta no reforço das indústrias de defesa e a sua articulação com a economia, os desenvolvimentos tecnológicos que têm uma importância talvez maior no futuro relativamente àquilo que é a nossa capacidade de nos defender e de preservar a paz e a segurança no nosso continente.”

A ministra da Defesa considera que, neste momento, o regresso do SMO não será para Portugal a discussão mais importante. Ainda assim, se o debate emergir terá que ser feita a devida a devida avaliação dos impactos, dos efeitos e do custo.

"Não me parece, neste momento, que seja para nós a discussão mais importante, mas se ela emergir terá de ser feita e teremos de fazer a devida avaliação dos impactos, dos efeitos e do custo. Tudo isso está em cima da mesa e o próximo Governo e a sociedade portuguesa, como um todo, poderão fazer essas discussões.”