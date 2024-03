PRR. Prazo para candidaturas ao "Green Shipping" prolongado até 12 de abril

O prazo para candidaturas ao programa do PRR para acelerar a transição energética do transporte marítimo de mercadorias e passageiros foi prolongado até 12 de abril, anunciou hoje a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

"Este programa tem um fundo com uma dotação de 50 milhões de euros, para apoio à transição energética e redução de emissões do transporte marítimo de mercadorias e de passageiros (TC-C10-i07 - Navegação Ecológica)", referiu a DGRM, em comunicado.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) Componente C10 -- Mar, anunciado em fevereiro para o "Green Shipping", destina-se a acelerar a transição energética do transporte marítimo de mercadorias e passageiros, através da adoção de medidas de eficiência energética e de digitalização a bordo, de utilização de combustíveis alternativos, de baixo e zero carbono, nomeadamente biocombustíveis ou hidrogénio, bem como de redução de emissões poluentes nos navios, explicou a entidade.

O objetivo, detalhou, "é o de promover a descarbonização da frota de navios, promovendo o apoio a intervenções de adaptação de navios de transporte de mercadorias e de passageiros, com mais de 400 toneladas de arqueação bruta (GT), dos quais pelo menos 70% dos navios com mais de 5.000 toneladas de arqueação bruta (GT), que lhes permitam ser qualificados como "navios não poluentes" ou como "navios com nível nulo de emissões"".

As candidaturas devem ser submetidas no Balcão dos Fundos.