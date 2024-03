Operação "Mayday". PJ detém nove pessoas suspeitas de burla e falsificação de documentos

Nove pessoas foram detidas por suspeita dos crimes de burla e falsificação de documentos, ao montarem um esquema, que operava nos Açores e lesou o Estado português em milhões de euros, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que tem em curso a operação “Mayday”, que decorre no arquipélago dos Açores e no continente e que já resultou na detenção de seis homens e de três mulheres, indiciados pela prática de “crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento”.

Os detidos, explica a PJ, são suspeitos de terem montado no verão do ano passado, na Ilha Terceira, duas agências de viagem, “criadas com o propósito de comercializar passagens aéreas para o continente e para a Região Autónoma da Madeira, por valores muito abaixo do praticado pelas companhias aéreas”.

“O objetivo passava por maximizar o número de clientes, aos quais era emitida fatura com o valor promocional, que variava entre os 10 e os 50 euros”, é referido na nota.

Posteriormente, os suspeitos emitiam uma outra fatura sobre a mesma viagem, em nome de um colaborador da agência, “com o preço da tarifa inflacionado ou com uma taxa de serviço elevada”, com intuito de pedir um reembolso das viagens nas estações dos CTT.

“Em média, o valor de cada pedido de reembolso foi de 3.300 euros, para um preço médio por bilhete pago à operadora aérea de cerca de 150 euros”, indica a PJ, acrescentando que, “com este esquema, os detidos produziram um prejuízo de vários milhões de euros ao Estado.

A operação “Mayday” está a ser desenvolvida nas ilhas açorianas da Terceira e do Pico e em diversas regiões do continente, pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, em articulação com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ.

No âmbito da operação, foram realizadas 26 buscas, das quais resultou a detenção de nove pessoas e a apreensão de um valor superior a 460 mil euros, um barco e 10 veículos de alta cilindrada e topo de gama.

Os detidos, com idades entre os 23 e os 53 anos, dois deles com antecedentes criminais, vão ser presentes a tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação.