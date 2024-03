Mulher alcoolizada obriga avião a regressar a Lisboa. Antes de ser detida, pontapeou polícia nos genitais

Estava "visivelmente alcoolizada", criou distúrbios a bordo, foi agressiva com os tripulantes do avião e, já depois de o voo ter regressado a Lisboa por causa do seu comportamento, a mulher de 49 anos atacou um agente da PSP, quando lhe foi pedido que abandonasse o avião. Acabou por ser detida, depois de ter pontapeado o agente nos genitais.

O caso aconteceu na terça-feira passada, segundo comunicado da PSP enviado às redações. Na nota, que não revela qual a companhia aérea ou o destino do voo, explica-se que a mulher foi detida por suspeita da prática do crime de agressões e ofensas à integridade física da Autoridade Pública.

"A suspeita, na qualidade de passageira de um voo, encontrava-se aparentemente alcoolizada e já tinha provocado distúrbios a bordo importunando outros passageiros, tendo ainda sido fisicamente agressiva para com os tripulantes de cabine, colocando em causa a segurança do voo, razão pela qual a tripulação teve necessidade de divergir o voo até Lisboa, para que a passageira pudesse ser removida da aeronave", lê-se no documento.

Segundo a PSP, depois de um agente abordar a passageira, "que ainda se encontrava bastante exaltada", para lhe pedir que se saísse do avião, por "ter comprometido os procedimentos Safety em vigor durante o voo", os confrontos continuaram.

"Após a passageira se ter retirado do interior da aeronave, continuou a proferir impropérios aos demais passageiros presentes e à tripulação, tendo novamente adotado um comportamento agressivo no momento em que lhe foi solicitado o documento de identificação", continua a nota da PSP. A mulher recusou-se a mostrar a identificação e deu um empurrão ao polícia.

Nesse momento, foi informada de que ou alterava o comportamento de imediato, ou seria-lhe dada voz de detenção. "Em resposta a suspeita empurrou novamente o polícia, em ato contínuo desferiu-lhe um pontapé na zona dos genitais e na perna direita, tentando também agredir outro polícia com um pontapé, continuando a proferir palavras ofensivas. Face ao exposto, foi-lhe de imediato dada voz de detenção."