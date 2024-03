Meixão. Megaoperação de combate a captura ilegal culmina com sete arguidos

A Polícia Marítima deteve esta quinta-feira três pessoas e constituiu sete arguidos na sequência de uma mega operação de combate à captura ilegal, comércio e tráfico internacional de meixão.

A ação decorreu na área da Grande Lisboa, nos concelhos de Benavente, Cascais, Salvaterra de Magos e Vila Franca de Xira. Também acabou por ser desmantelada uma rede de tráfico internacional de espécies marinhas protegidas.

A Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima revela ainda em comunicado que dos 26 mandados judiciais, apreendeu cerca de 77 kg de meixão vivo, 18kg congelado para além de armas de fogo e armas brancas, estupefacientes e material para a pesca e acondicionamento do meixão.

A ação decorreu no âmbito de sete mandados judiciais de busca e apreensão que se inserem numa investigação de dois anos. Na operação participaram vários comandos regionais da Polícia Marítima, do Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima e também da GNR, PSP e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O valor no mercado negro desta espécie protegida, no final do ano passado, rondava os 6 600 euros por quilo.