MAI vai promover 1.850 militares da GNR

Mais de 1.800 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) foram promovidos, a maioria (1.320) guardas, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

A decisão dos Ministérios da Presidência, Administração Interna e Finanças abrange 1.850 militares: 250 oficiais (desde alferes a coronel), 280 sargentos (desde primeiro-sargento a sargento-mor) e 1.320 guardas (desde guarda a cabo-mor).

Os postos com maior número de promoções nas categorias de guardas, sargentos e oficiais são, respetivamente, as de guarda principal, primeiro-sargento e capitão.

"As promoções, que são acompanhadas pelos devidos efeitos remuneratórios, são necessárias para o preenchimento de lugares e cargos por militares com o posto que legalmente lhes corresponde em função do respetivo grau de responsabilidade e competências associadas", informa o MAI em comunicado.