Jornalistas em greve. Mais de quatro dezenas de órgãos de comunicação social estão parados

Mais de quatro dezenas de órgãos de comunicação social estão parados, em dia de greve geral de jornalistas. O balanço é feito pelo Sindicato dos Jornalistas que convocou a greve contra a “precariedade, os salários baixos, a sobrecarga laboral, os conflitos éticos, a degradação da qualidade do trabalho e a dificuldade de conciliação entre a vida profissional e a familiar”.

“À meia-noite desta quinta-feira, não houve noticiário na Antena 1 nem na TSF”, indica o sindicato, assinalando que a essa hora foi “dado o tiro de partida para a primeira greve geral de jornalistas em mais de 40 anos”.

A Direção de Informação da Lusa decidiu interromper o serviço da agência de notícias “por respeito à greve decidida em congresso pelos jornalistas portugueses e na defesa da dignidade do serviço público prestado pela agência”, indica em nota aos clientes.

A Revista Visão e a edição online do jornal Público também estão em silêncio.

“Há outras quatro dezenas de órgãos de comunicação social de todo o país parados a 100%”, indica o Sindicato dos Jornalistas, acrescentando que a greve está a afetar, igualmente, “de forma expressiva, uma dúzia de outros meios”.

De acordo com o sindicato, “na RTP Lisboa a paralisação é quase total na editoria de sociedade e ultrapassa a metade na política, economia e cultura. Na TVI/CNN Portugal e na SIC/SIC Notícias mais de metade dos jornalistas escalados fizeram greve”.

No Expresso, “as editoriais de sociedade, desporto, internacional e o Porto estão paradas a 100% e o online do jornal está a funcionar com cerca de metade dos jornalistas escalados”, segundo os dados divulgados.

O Sindicato dos Jornalistas diz, ainda, que também a produção informativa na Renascença, O Jogo, DN e Público está a "sofrer constrangimentos".