Chuva está de volta ao Minho e ao Douro Litoral

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira períodos de chuva, em geral fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, aumentando de intensidade e frequência no Minho e Douro Litoral a partir da tarde.

O céu deve apresentar-se muito nublado em todo o território e o vento será fraco a moderado a predominar de sudoeste, soprando por vezes forte, até 40 quilómetros por hora, nas terras altas do Norte e Centro.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial da região Sul, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 5 graus Celsius, em Bragança, e os 11, no Porto, e as máximas entre os 11, na Guarda, e os 20, em Santarém.