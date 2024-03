Alemão que matou dois vizinhos na ilha do Pico condenado a 25 anos de prisão

O cidadão alemão que estava a ser julgado pelo assassinato de dois vizinhos, em 2022, na ilha do Pico, nos Açores foi condenado à pena máxima prevista, de 25 anos de prisão, por homicídio qualificado e profanação de cadáver.

O julgamento decorreu no Tribunal de São Roque, no Pico, que considerou existirem provas de que as duas vítimas foram mortas a tiro e depois queimadas, como forma de ocultar as provas do crime.

A versão de Tomislav Jozic foi mudando ao longo das investigações. Primeiro confessou o crime, posteriormente arrependeu-se e alegou que tinha sido pressionado pelas autoridades. Em causa, esteve um terreno que Jozic não queria que os vizinhos comprassem.

A mulher do homicida foi igualmente condenada a três anos e dez meses de pena efetiva pelo crime de profanação de cadáver.

O homem com 60 anos tinha um histórico de postura conflituosa e agressiva, mas não possuía antecedentes criminais, residindo na ilha do Pico há seis quando os crimes foram consumados.