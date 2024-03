Sinistralidade rodoviária. "Há um rol interminável de falhanços nas políticas públicas"

Portugal foi o sexto país da União Europeia que registou mais mortes nas estradas em 2022, com 60 mortes por cada milhão de habitantes, segundo o relatório especial de segurança rodoviária do Tribunal de Contas Europeu.

Comparando com 2010, verifica-se uma descida no número de vítimas mortais. Nesse ano registaram-se cerca de 80 mortes por cada milhão de habitantes. Ainda assim, à Renascença, o presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados faz questão de sublinhar que os dados não refletem uma melhoria.

“Em 2010, Portugal era o oitavo país com os piores números da sinistralidade em 2023. Já somos o sexto país da União Europeia com os piores números de mortes na estrada. Eu diria que há uma responsabilidade política claríssima desde 2014, 2015 que os números nunca melhoraram. Não foi feito nada em termos de políticas públicas no sentido de reduzir a sinistralidade Rodoviária”, adianta Manuel João Ramos.

O presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados aponta várias falhas. Em primeiro lugar, diz que faltam auditorias nas estradas que mais precisam.

“Nas estradas que precisam mesmo de inspeções e de auditorias rodoviárias, não há auditorias nem inspeções, porque elas só são feitas nas estradas rede transeuropeia de estradas. Tudo o que são estradas nacionais ou estradas municipais, que são aquelas em pior estado, nunca são inspecionadas. Temos um problema gravíssimo ao nível da fiscalização, da qualidade das vias”, afirma.

Manuel João Ramos diz também que faltam recursos humanos para uma fiscalização eficaz.

“É um baixar de braços em termos de fiscalização rodoviária, porque se confia nos radares aquilo que não se faz com as patrulhas. Há um rol interminável de falhanços nas políticas públicas da segurança rodoviária”, aponta.

Segundo o mais recente relatório do Tribunal de Contas Europeu, a Suécia é o país com menos óbitos nas estradas, tendo registado 20 vítimas mortais por milhão de habitantes em 2022.

No outro extremo da tabela surge a Roménia com mais de 80 mortes por milhão de habitantes.

A taxa média na União Europeia é de 46 mortes por milhão de habitantes.