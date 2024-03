Incêndio deflagrou em prédio devoluto na baixa de Lisboa

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à noite, pelas 22h30, num prédio devoluto na rua da Prata, em Lisboa, tendo ficado controlado meia hora depois, sem causar feridos, adiantou à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 22:30 de terça-feira, para um fogo num prédio devoluto na rua da Prata.

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa estiveram no local com 26 operacionais e seis viaturas, tendo dado o fogo como controlado às 22h52.

Pelas 00:20, fonte dos bombeiros referiu à Lusa que a ocorrência estava terminada, sem registo de feridos ou danos nos prédios circundantes.

Em declarações aos meios de comunicação no local, Carlos Fernandes, dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, detalhou que o incêndio teve dois focos, numa loja e no primeiro piso.

"No primeiro piso, a zona do soalho foi afetada, devido ao calor. A zona da loja ficou bastante danificada", sublinhou, sem adiantar as possíveis causas do incêndio.