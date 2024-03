Detido homem suspeito de traficar droga a partir de moradia em São Miguel

Um homem ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades depois de ser detido em "flagrante delito" por suspeitas de traficar droga a partir de uma moradia na Lagoa, nos Açores, foi revelado esta quarta-feira.

O suspeito, de 48 anos, foi detido em 6 de março pelos polícias da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Lagoa, na ilha de São Miguel, após uma operação policial nas imediações da sua residência, adianta o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

O arguido foi intercetado "no exato momento em que realizava a transação de uma dose individual de heroína, recebendo em troca do consumidor da substância a correspondente contrapartida financeira". .

A detenção ocorreu após uma investigação policial na sequência de várias denúncias às autoridades que davam conta de "movimentações suspeitas na zona balnear de Santa Cruz", no concelho da Lagoa, "potencialmente relacionadas com tráfico de estupefacientes".

O homem é suspeito de tráfico de heroína e drogas sintéticas, uma situação que, segundo a PSP, "decorria a partir de uma moradia particular", o que causava "forte constrangimento e indignação na comunidade", devido ao "número alarmante de toxicodependentes, provenientes de várias zonas da ilha de São Miguel, que ali se deslocavam para aquisição de diferentes tipos de droga".

Segundo a PSP nos Açores, o suspeito saiu recentemente da cadeia, "após ter cumprido pena de prisão por criminalidade violenta e grave".

Após ser sujeito a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, o suspeito ficou com as medidas de coação de "apresentações periódicas e proibição de contactos com toxicodependentes".