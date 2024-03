Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se após as eleições legislativas

A Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se, esta quarta-feira, após as eleições legislativas mas ainda com a atual composição parlamentar, para um debate preparatório do Conselho Europeu.

A Comissão Permanente, órgão com menos deputados que o plenário e poderes limitados, entrou em funções após a dissolução do parlamento e a marcação das legislativas de domingo.

A Comissão Permanente é "presidida pelo presidente da Assembleia da República" -- atualmente Augusto Santos Silva - e composta pelos vice-presidentes "e por deputados indicados por todos os partidos, de acordo com a respetiva representatividade na Assembleia".