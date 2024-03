Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos pede discussão da revogação da eutanásia

A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) quer “discussão no novo parlamento” sobre revogação da lei da eutanásia.

“O acesso a cuidados paliativos significa muito mais do que ter uma equipa na região onde se vive. Significa ter acesso a essa equipa e que existam as condições necessárias para prestar os cuidados precisos. E que seja eficiente, seja atempada, que chegue no momento certo em que o doente e a família precisam”, afirma Catarina Pazes.