Visita do Papa amnistia multa de 16.320 euros ao Benfica

A multa de 16.320 euros aplicada ao Benfica, pelos insultos dirigidos por Vlachodimos ao FC Porto, foi anulada pela amnistia no âmbito da visita do Papa a Portugal em 2023, informou hoje o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O Benfica recorreu ao TAD após ter sido condenado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a uma multa de 16.320 euros, por "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros". .

O castigo do CD surgiu na sequência da divulgação, através da plataforma Benfica Play, de "alegadas expressões injuriosas preferidas pelo seu, à data, jogador Odysseas Vlachodimos" dirigidas ao FC Porto, após a vitória das "águias" por 1-0 no "clássico" em 21 de outubro de 2022. .

A deliberação do colégio arbitral do TAD, tomada por maioria em 04 de março e publicada hoje no seu sítio na Internet, considera amnistiada a infração pela qual o Benfica tinha sido condenado pelo CD da FPF. .

Em setembro de 2023, o guarda-redes internacional grego, presentemente ao serviço do Nottingham Forest, de Inglaterra, também viu o seu processo ser arquivado, face à lei de amnistia decorrente da vinda do Papa Francisco a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Em causa estavam as palavras pouco elogiosas de Vlachodimos após o "clássico" FC Porto-Benfica, já nos balneários do Estádio do Dragão, tornadas públicas quando foi divulgado o terceiro episódio do documentário do clube lisboeta, emitido na Benfica Play, a plataforma de conteúdos audiovisuais das "águias".