Surto de Hepatite A em Portugal com mais de 20 casos

Há um surto de hepatite A em Portugal, avançou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Foram identificados 23 casos desde o início do ano, indica a DGS, em comunicado. A maioria são homens com idades entre os 20 e os 49 anos, cerca de metade em contexto de transmissão sexual.

Não há casos graves ou mortais, mas há um aumento de casos em comparação com os anos anteriores.

Em Espanha foram detetados lotes de morangos, provenientes de Marrocos, contaminados com vírus da hepatite A.

A DGS diz, numa nota no site oficial, que não parece haver associação entre os casos identificados em Portugal e o eventual consumo de alimentos específicos, nomeadamente morangos.

A DGS recomenda também a notificação dos casos suspeitos no SINAVEmed -, indicando o endereço de e-mail e contacto telefónico direto do médico notificador e do doente -, bem como a realização de um inquérito epidemiológico e a notificação de imediato pelos laboratórios de casos confirmados.

A DGS recomenda ainda uma reforço das medidas de saúde pública para prevenção da transmissão fecal-oral da Hepatite A, nomeadamente: reforçar a mensagem da higiene e segurança alimentar, incluindo a lavagem das mãos antes e depois das refeições e a higienização dos espaços de confeção de alimentos, bem como reforço da a lavagem frequente das mãos e higiene pessoal particularmente antes e após o uso de instalações sanitárias e antes e após as relações sexuais.

A DGS refere ainda que os contactos de casos confirmados (coabitantes e contactos sexuais) devem ser vacinados até duas semanas após a última exposição.

[Notícia atualizada às 19h32]