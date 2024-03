Pombal. Trabalhador morre eletrocutado na Linha ferroviária do Norte

Um trabalhador morreu eletrocutado na madrugada desta terça-feira na Linha ferroviária do Norte, em Pombal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, a vítima mortal, de 32 anos, encontrava-se a fazer trabalhos na linha quando foi eletrocutado, tendo morrido no local.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o acidente de trabalho mortal ocorreu às 5h57 e ao local acorreram, além da corporação de Pombal, Instituto Nacional de Emergência Médica e Polícia de Segurança Pública, com um total de quatro veículos e oito operacionais.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que foi iniciado um processo de averiguações para apuramento das causas do acidente.

"A IP apresenta as condolências à família do trabalhador que sofreu um acidente no âmbito dos trabalhos de manutenção da Linha do Norte em Pombal, que se encontravam a ser desenvolvidos ao abrigo de uma prestação de serviços por parte do empreiteiro", acrescentou a empresa.