A Polícia Judiciária está a investigar o caso de um homem que na madrugada desta terça-feira foi encontrado com as mãos atadas e a boca tapada com fita-cola em Braga, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, o alerta foi dado por vizinhos.

O homem foi encontrado em tronco nu e terá sido vítima de sequestro e agressões físicas.

O caso foi inicialmente reportado à PSP, tendo entretanto a investigação passado para a alçada da Polícia Judiciária.