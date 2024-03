Reclusa foge de Tires onde estava em prisão preventiva

Uma reclusa fugiu do Estabelecimento Prisional de Tires, na manhã desta segunda-feira, e está a ser procurada pelas autoridades, segundo noticia o Correio da Manhã.

A mulher encontrava-se em prisão preventiva desde sexta-feira, mas, esta segunda-feira, durante a hora do "recreio", terá conseguido saltar a rede para o outro lado com a ajuda de uma cadeira. De acordo com o CM, a reclusa terá depois aproveitado um portão que se encontrava aberto devido a obras, bem como a fraca vigilância.



Citado pelo CM, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, defendeu que o "Sindicato tem vindo a alertar para a falta de segurança dos estabelecimentos prisionais".

[Em atualização]