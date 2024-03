Prosseguem buscas a praticante de parapente que caiu no mar em São Martinho do Porto

Uma praticante de parapente desapareceu numa praia de São Martinho do Porto ao início da tarde desta segunda-feira.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, a mulher de 32 anos, de nacionalidade francesa, estava a voar num parapente "acompanhada por outros praticantes, junto à Praia da Gralha, quando alegadamente terá largado o equipamento, tendo acabado por desaparecer".

O alerta foi recebido pelas 14h32 no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa). As operações de busca estão a ser "coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré".

Para o local foram mobilizados "tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto", conclui o comunicado.

Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

[Notícia atualizada às 18h55]