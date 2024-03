Novo aeroporto. Relatório final entregue ao Governo mantém Santarém entre as opções

Nestas declarações à Renascença , a presidente da Comissão Técnica Independente diz que só na próxima semana, dia 22 de março, o relatório final ficará disponível publicamente, depois de receber luz verde da Comissão de Acompanhamento.

Seja como for, as conclusões mantêm-se: Alcochete aparece como a solução mais vantajosa. Foi também considerada viável a opção de Vendas Novas, nos mesmos moldes, isto é, primeiro em 'modelo dual', passando depois para aeroporto único.

O trabalho agora concluído pela CTI teve apenas como objetivo clarificar as conclusões, explica a coordenadora da CTI.

“Aquilo que é conhecido do relatório preliminar, as suas conclusões globais são exatamente as mesmas. O trabalho que nós fizemos foi anterior, foi um trabalho fundamentado, que ficou muito sólido e robusto, e as conclusões mantêm-se. O que fizemos agora foi esclarecer com base nos comentários recebidos. Havia aspetos que não estavam claros e nós tornamos mais claros”, explica Maria do Rosário Partidário.