Foram suspensas as buscas a praticante de parapente que caiu no mar

Foram interrompidas as buscas pela mulher praticante de parapente que desapareceu esta segunda-feira, numa praia de São Martinho do Porto, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Os esforços das autoridades foram suspensos às 19h00, sem que a vítima tivesse sido encontrada. As operações serão retomadas terça-feira de manhã.

O alerta foi recebido pelas 14h32 no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa)

Segundo a AMN, a mulher de 32 anos, de nacionalidade francesa, estava a voar num parapente "acompanhada por outros praticantes, junto à Praia da Gralha, quando alegadamente terá largado o equipamento, tendo acabado por desaparecer".

A operação de busca e salvamento está a ser coordenada "pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré".

No local “estão uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas da Nazaré”, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Há também “elementos da Capitania do Porto e Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, bem como elementos da equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto e do INEM” que estão a colaborar, acrescenta a AMN numa atualização informativa a que a Renascença teve acesso.

Foi já disponibilizado apoio aos familiares da vítima pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

[Notícia atualizada às 21h41]