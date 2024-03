Eleições com chuva, neve, mar agitado, mas com melhoria do tempo à tarde

Os portugueses vão eleger um novo Parlamento num domingo com previsão de mau tempo de manhã, incluindo queda de neve, que irá melhorar durante a tarde, segundo o Instituto Português do Ambiente e do Mar (IPMA).

À Renascença, o meteorologista do IPMA Bruno Café diz que "a partir da manhã, deverá haver já uma diminuição da frequência e da intensidade dos aguaceiros e a cota da neve subirá gradualmente, durante o dia, para os 1.400 metros de altitude".

Os técnicos do IPMA preveem para Portugal Continental céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul.

Antecipam aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões do litoral e até final da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

Dada a previsão, o IPMA acionou avisos laranja de neve para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Viana do Castelo e Braga.

Também por causa da neve há avisos amarelos nos distritos do Porto, Aveiro e Coimbra.

A agitação marítima, com ondas que podem atingir 11 metros de altura, levou o IPMA a “pintar” de laranja os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

As temperaturas deverão variar entre os 3 graus Celsius na Guarda e 19º em Faro, com máximas de 14º no Porto, 15º em Coimbra e 16º em Lisboa.

Na Madeira, a costa norte e o Porto Santo estão com aviso amarelo devido à agitação do mar, com temperaturas entre os 15 ºC e os 22 ºC.

O IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, vento moderado e pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

O arquipélago dos Açores também deverá viver um domingo de eleições com períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, e alguma chuva.

A temperatura do ar deverá variar entre uma mínima de 13 ºC em Angra do Heroísmo, onde se espera uma máxima de 18 ºC, tal como em Ponta Delgada e em Santa Cruz das Flores.