Várias estradas cortadas e 200 ocorrências em dia de neve e muita chuva

No Porto, os efeitos da queda de neve fazem-se sentir na EN15 e no distrito de Braga estão interditas pelo mesmo motivo a estradas nacionais 308 e 311.

Mais a norte, no distrito de Vila Real, o IP4 foi reaberto pelas 15h50.

O maior número de ocorrências foi registado na região centro, com 91 ocorrências, seguido da região norte, onde foram registadas 69 ocorrências, acrescenta a Proteção Civil.

"As ocorrências mais relevantes foram a queda de árvores e estruturas, pequenas inundações e limpezas de via. Até o momento não temos registos nem de vítimas nem danos materiais significativos".

Desde a meia-noite até às 15h00 deste sábado a Proteção Civil registou duas centenas de ocorrências na sequência do mau tempo que atravessa o território continental , indicou à Renascença o Comandante Alberto Fernandes, Oficial de Operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Durante as próximas horas, o IPMA espera a continuação das condições atmosféricas menos favoráveis, com a neve a continuar a cair “nas regiões norte e centro, com acumulações em alguns locais onde à superfície já existe acumulação de neve”, declarou Bruno Café à Renascença.

Desta forma “deverão continuar a haver algumas vias condicionadas ou interditas durante durante este período”.

A GNR confirma também este cenário, apelando para a máxima precaução na estrada. “Não temos previsão de reabertura destas vias. Aconselhamos por esse motivo a que as pessoas não se desloquem para estes locais”, apela a capitão Lígia Santos.

A militar destaca o vento forte que se faz sentir em algumas zonas do país e a queda de neve em locais onde não é comum tal acontecer, como ocorreu este sábado no distrito do Porto.

Melhoria a partir de domingo

As previsões do IPMA apontam para uma melhoria das condições meteorológicas já a partir de domingo, com diminuição de intensidade da chuva, principalmente durante a tarde.

“A partir da manhã, deverá haver já uma diminuição gradual da frequência e da intensidade dos aguaceiros e a cota da neve subirá gradualmente dos 800 para 1.000 metros durante a noite e gradualmente depois, durante o dia, para os 1.400 metros de altitude".

Não deixa de ser surpreendente uma queda de neve com esta intensidade nesta altura do ano. Embora a existência de nevões em março não seja inédita, é pouco comum em Portugal, reconhece o meteorologista do IPMA.

“Normalmente estamos à espera deste tipo de situações mais dezembro, janeiro, fevereiro. Já estamos a entrar em março, tivemos aqui três episódios também seguidos de neve no território continental. É uma situação que já não registávamos há algum tempo", admite Bruno Café.