Temporal causa 350 inundações e queda de árvores

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, até às 21h00, desta sexta-feira.

Em declarações à Renascença, Paulo Santos, oficial de operações da ANEPC adianta que “a maioria das ocorrências se referem a inundações na via pública, quedas de árvores e de estruturas”.

As regiões do litoral norte e centro foram as mais fustigadas. “Porto, Viseu, Aveiro e Lisboa foram os distritos mais afetados”, afirma.

O oficial de operações da ANEPC acrescenta que não houve registo de danos significativos nem de feridos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento das condições atmosféricas a partir desta sexta-feira e que se prolongará nas próximas 48 horas, com agitação marítima, vento, queda de neve e descida das temperaturas.

Com base nas previsões do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou a população para tomar medidas preventivas devido ao agravamento das condições atmosféricas nas próximas 48 horas, com agitação marítima, vento e queda de neve.

Nos próximos dois dias é esperada queda de neve nas regiões norte e centro acima dos 800/1.000 metros, assim como agitação marítima forte, com ondas até sete metros na costa ocidental, podendo atingir picos máximos de 11 metros.

Está também previsto vento mais intenso no litoral e nas terras altas, com rajadas até 80km/h.