Plano para melhorar entregas no Porto refere uma vez o uso de modos suaves

O Plano de Logística Urbana Sustentável (PLUS) do Porto, de 2021, para melhorar os constrangimentos e a poluição associados às entregas na cidade, apenas faz uma referência explícita a modos suaves para esta atividade, que estará este sábado em debate.

O PLUS do Porto, elaborado em 2021, previa três anos para a sua implementação e refere que "a circulação de veículos de transporte de mercadorias e as atividades relacionadas com a logística urbana condicionam a mobilidade na cidade, ao mesmo tempo que são elas próprias condicionadas pelas circunstâncias atuais: congestionamento, estacionamento ilegal e abusivo".

Este sábado, pelas 16h30, na livraria Gato Vadio, a conversa aberta "O espaço urbano para quem? Problemas e soluções em entregas nas nossas cidades", organizada pela livraria, pela MUBi e pela CicloLogística Porto, debate esta problemática.

Entre as ações previstas no PLUS estavam a atualização de regulamento de acesso para pesados, reforço de fiscalização, sensorização dos lugares de cargas e descargas, circulação de veículos de mercadorias em vias BUS, criação de zonas de logística urbana com zero emissões de dióxido de carbono (CO2), ou a criação de micro-plataformas de logística e de pontos para entrega e recolha de encomendas.