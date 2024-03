PJ extradita narcotraficante preso na Colômbia para cumprir pena de 11 anos

A Polícia Judiciária (PJ) extraditou um narcotraficante, que se encontrava preso na Colômbia a aguardar cumprir pena de prisão de 11 anos em Portugal pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PJ esclarece que se deslocou à Colômbia para transportar para Portugal o homem, conhecido pela alcunha de "El Doctor", que foi condenado pela justiça portuguesa na sequência de uma operação na Costa da Caparica, em 31 de julho de 2012.

Na operação, foram detidos outros quatro indivíduos, também estrangeiros, e apreendidos mais de 340 quilogramas (kg) de cocaína, de elevado grau de pureza.

No decurso do processo e depois de ter sido condenando em primeira instância, o condenado, de nacionalidade colombiana, acabou por ser libertado por se terem "esgotado os prazos de prisão preventiva antes da referida condenação ter transitado em julgado, isto, enquanto o recurso interposto pela defesa se encontrava pendente no Tribunal da Relação de Lisboa".

Após a libertação, o homem ausentou-se "para parte incerta", tendo, posteriormente, sido localizado e detido em Espanha, e consequentemente extraditado para os Estados Unidos da América, uma vez que as autoridades tinham emitido um mandado de detenção com eficácia internacional por crimes participados naquele país.