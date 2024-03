Mau tempo acalmou e noite teve apenas 36 ocorrências

Portugal continental registou 36 ocorrências durante a noite deste sábado, principalmente na região Norte. Segundo fonte da Proteção Civil, a maioria das ocorrências foi de limpeza de vias.

Durante a madrugada não houve registo de ocorrências nem danos significativos, segundo explicou à Renascença Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



"Desde as 0 horas do dia de hoje até às 8h da manhã foram registadas 36 ocorrências, sendo que o maior número de ocorrências foi as de limpeza de via. A maioria das ocorrências também foi registada na região Norte", indicou o responsável.

Apesar de ser em número insignificativo, também foram registadas quedas de árvores, quedas de estruturas e inundações.



À Renascença, Alberto Fernandes alertou ainda os condutores para a necessidade de reduzirem a velocidade e estarem atentos à acumulação de neve e lençóis de água na estrada.

"Mantêm-se os avisos em vigor, e alertamos em especial para adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando em especial atenção a eventual acumulação de neve e formações de lençóis de água, e evitar também a circulação das vias afetadas pela acumulação de neve", declarou.

Na sexta-feira, Portugal continental tinha registado 349 ocorrências até às 21 horas, devido ao mau tempo, com a Grande Lisboa e a Área Metropolitana do Porto a serem as regiões mais afetadas.



A ANEPC tinha avisado a população para tomar medidas preventivas devido ao agravamento das condições atmosféricas, com agitação marítima, vento e queda de neve.