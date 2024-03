Estradas cortadas entre Cinfães-Castro Daire e na Serra da Estrela

A Estrada Nacional (EN) 321 entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está encerrada ao trânsito desde as 4h45 por causa da neve, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, a alternativa faz-se pela EN 222, que liga Resende a Peso da Régua.

Os acessos ao maciço da Serra da Estrela continuam todos cortados ao trânsito desde sexta-feira por causa da neve, confirmou o comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência.

As únicas exceções são os troços entre Seia e Sabugueiro e Covilhã-Penhas da Saúde.