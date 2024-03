Despiste no concelho de Benavente provoca dois mortos e três feridos

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas este sábado ao final da tarde num acidente de viação em Foros de Almada, no concelho de Benavente, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira de passageiros na Estrada dos Alemães, em Santo Estêvão, no distrito de Santarém, ocorrido às 18h53.

Os óbitos foram confirmados no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.

Nas operações de socorro participaram os Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Vila Franca de Xira e a GNR, num total de 27 operacionais e 11 viaturas.