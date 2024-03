Previsão de neve coloca seis distritos de Portugal continental sob aviso laranja

Seis distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à queda de neve pelo menos até às 12h00 desta sexta-feira, enquanto a chuva, vento forte e agitação marítima afetam até domingo sobretudo o Centro e Norte.

Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso laranja entre as 00h00 e as 12h00 desta sexta-feira devido à queda de neve com acumulação acima de 800 metros, que poderá ser superior a 10 centímetros acima de 1000 metros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Guarda e Castelo Branco o alerta laranja está em vigor entre as 03h00 de sexta-feira e as 05h00 de domingo, devido à queda de neve acima de 800/1000 metros, com acumulação acima de 1000 metros, que poderá ser entre 25 e 50 centímetros acima de 1600 metros, pode ler-se no comunicado.

"Nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro de neve no final do período", destacou o instituto.

As estradas do maciço central da serra da Estrela foram esta quinta-feira encerradas ao trânsito devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, mas também Viseu, Porto, Aveiro e Coimbra, o alerta amarelo devido à neve vigora entre as 21h00 desta sexta-feira e até às 05h00 de domingo.

O estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado por uma "depressão complexa centrada a noroeste da Península Ibérica, e pelos sistemas frontais associados aos vários núcleos desta depressão", frisou o IPMA, destacando para além da neve, a chuva, vento e agitação marítima.

Domingo ainda vai trazer chuva

Até domingo "estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que irão variar em frequência e intensidade ao longo deste período, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada", sendo nas tardes dos dias 08 e 09 de março, os períodos em que "se espera que a precipitação seja por vezes forte, em especial nas regiões Norte e Centro".

O vento também soprará "por vezes forte, em especial no litoral e nas terras altas", com maior incidência nos dias 08 e 09 de março, onde "as rajadas serão da ordem dos 80 km/h no litoral e dos 95 km/h nas terras altas".

No domingo dia 10, apesar da situação meteorológica se manter, prevê-se que os aguaceiros diminuam gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde, e que o vento também diminua de intensidade, já não se esperando a ocorrência de rajadas durante a tarde, detalhou ainda o instituto.

"Salienta-se igualmente a agitação marítima forte, em especial na costa ocidental, com ondas entre 5 a 6 metros de altura significativa, podendo no sábado, dia 09, superar os 7 metros a norte do Cabo Raso", alertou ainda.

O aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo (o menos grave) quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.