Piscinas na Maia fechadas há uma semana por suspeita de legionella

As piscinas de Águas Santas, na Maia, estão encerradas há uma semana por suspeita da existência da bactéria da legionella, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal.

No comunicado publicado a 1 de março, a autarquia do distrito do Porto informa que "de imediato, foram tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça, com vista à reposição da normalidade o mais breve possível".

Na publicação, a autarquia não esclarece as circunstâncias que geraram a suspeita.

Desde novembro de 2023 foi detetada a presença da bactéria em Leça do Balio e Leça da Palmeira, ambas no concelho de Matosinhos, Caminha, Gondomar e Espinho.

Um desses casos, em Leça do Balio, resultou na morte de um idoso num lar.

A Lusa tentou uma reação da Administração Regional de Saúde do Norte, mas até à data, como nas situações anteriores, não foi possível obter uma resposta.

A doença do legionário, provocada pela bactéria Legionella pneumophila, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.