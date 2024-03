Mortes nas estradas descem 8% em Portugal face a 2019 mas sobem 3% em relação a 2022

Portugal registou, em 2023, uma redução de 8% de mortes nas estradas face a 2019 e uma subida homóloga de 3%, totalizando 61 vítimas por milhão de habitantes, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Comissão Europeia.

Na média da União Europeia (UE), por seu lado, registaram-se, no ano passado, 46 mortes na estrada por milhão de habitantes, com um recuo de 1% de vítimas mortais na comparação com 2022 e de 10% face a 2019, o ano de referência para o objetivo de reduzir em 50% as mortes até 2030.

Em relação a 2019, nem todos os Estados-membros da UE apresentam tendências de recuo, com a Irlanda a ver a taxa aumentar 31%, a Letónia 27%, os Países Baixos 7%, a Eslováquia 4% e a Suécia 2%.

Os maiores recuos registaram-se, em contrapartida, nos últimos quatro anos, na Polónia (-35%), Bélgica e Hungria (-22% cada), Dinamarca (-20%) e República Checa (-19%).

A Bulgária (82 mortos por milhão de habitantes), a Roménia (81) e a Lituânia (76) tiveram, em 2023, as maiores taxas de mortalidade rodoviária e a Suécia (22), Malta (26) e a Dinamarca (27) as menores, entre os Estados-membros da UE.