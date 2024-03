Escola Segura registou perto de 4 mil ocorrências no último ano letivo

No ano letivo de 2022/2023, o programa Escola Segura, da PSP, registou 3.824 ocorrências, em ambiente escolar, sendo 2.708 de natureza criminal e 1.116 de natureza não criminal.

Verifica-se um acréscimo em comparação com o ano de 2021/2022, quando foram registadas 3.525 ocorrências, no total.

Apesar de o número de ocorrências ter subido no último ano letivo, em declarações à Renascença, o comissário Hugo Guinote diz que os dados estão em linha com o esperado.

“Efetivamente temos uma subida. Essa subida era expectável, uma vez que estamos a fazer comparações com um ano em que ainda existirão constrangimentos em função da pandemia de Covid-19. Nós tivemos constrangimentos nas atividades letivas presenciais e isso reflete-se no número de ocorrências. As únicas comparações que são efetivamente realistas são feitas com o ano letivo de 2018/2019. Se compararmos as ocorrências registadas com esse ano, com as que registamos no ano anterior, elas são similares”, declara.

O comissário salienta que, embora o número de ocorrências tenha aumentado no último ano letivo, continua a ser significativamente inferior à média dos últimos 10 anos.

No entanto, há um dado que preocupa mais: o aumento das ofensas à integridade física, confirma o comissário Hugo Guinote.

“Os únicos dados que estão ligeiramente acima do expetável dizem respeito às ofensas à integridade física simples, que foram reportadas no ano letivo passado. Registámos 1.191 agressões, o que está um pouco acima das 1.151 que tínhamos no ano letivo de 2018/2019. Precisamos de algum tempo para perceber a evolução futura destes dados”, aponta.

Está em causa uma avaliação dos comportamentos violentos, em contexto escolar.

No ano letivo passado foram contabilizados 3.110 crimes, uma vez que na mesma ocorrência pode ser verificado mais do que um crime, quando no ano anterior tinham sido registados 2.852 crimes, o que se traduz num acréscimo de 9% generalizado das ocorrências criminais, no âmbito do Programa Escola Segura.

No mesmo ano letivo em análise foram verificadas 34 ocorrências de posse e/ou uso de arma que envolveram 35 armas, traduzindo-se num decréscimo de 55,8 % em comparação com o ano letivo transato.

O comissário Hugo Guinote afirma que vão prosseguir as ações de sensibilização para prevenir a violência em ambiente escolar.