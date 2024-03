Quase 400 filmes vão ser exibidos no Monstra

Quase 400 filmes vão ser exibidos a partir desta quinta-feira no Monstra -- Festival de Animação de Lisboa, que este ano tem a Irlanda como país convidado e a "liberdade de expressão" como tema.

A 23.ª edição do festival abre no Cinema S. Jorge com "A menina com os olhos ocupados", de André Carrilho, e "Saudades... talvez", de José-Manuel Barata Xavier. Até ao próximo dia 17, além das secções competitivas, o festival vai contar também, entre outras iniciativas, com uma retrospetiva dedicada ao realizador irlandês Tom Moore e a antestreia de "Robot Dreams -- Amigos Improváveis", filme do espanhol Pablo Berger nomeado para os Óscares.

A competição de longas-metragens conta com sete filmes, entre os quais "Mataram o pianista", com coprodução da Animanostra, dos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal. Na competição de curtas-metragens portuguesas, candidatas ao Prémio Vasco Granja, estão onze filmes de realizadores como Sara Naves, Marta Monteiro, André Ruivo, Nuno Amorim e Bruno Carnide.